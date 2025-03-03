مستشار الأمن القومي الأمريكي: نريد من زيلينسكي أن يعبر عن ندمه

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، "نرحب بقيادة الأوروبيين للأمن الأوروبي".

وأضاف والتز، نريد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن يعبر عن ندمه على الاجتماع المتوتر، وعليه أيضًا أن يؤكد استعداده لتوقيع اتفاق المعادن والمشاركة في محادثات السلام.

وأوضح والتز، خلال حديثه لوسائل الإعلام اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا، الجميع سيقدم تنازلات لوقف الحرب، على زيلنسكي اتخاذ الخطوات اللازمة ومنح التنازلات اللازمة لذلك".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات لقناة فوكس نيوز، إنه من الضروري أن يجلس الرئيس الأوكراني ويتحدث عن شروط السلام، مشيرًا إلى أن الوقت ليس في صالح زيلينسكي وصبر الشعب الأمريكي ليس بلا حدود.

وتابع: "عمنا وذخيرتنا ومحفظتنا غير دائمين للأبد، وسنختبر الطرفين الروسي والأوكراني بشأن جديتهم واستعدادهما لتقديم التنازلات اللازمة".

ونشبت مشادة كلامية حادة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في البيت الأبيض.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا، كما كان من المقرر توقيع صفقة المعادن بين واشنطن وكييف.