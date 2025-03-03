وول ستريت جورنال: الأوروبيون في حالة توتر بشأن مواجهة روسيا بدون أمريكا

وكالات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن "الأوروبيون في حالة توتر شديد ويتساءلون ما إذا كانوا قادرين على مواجهة روسيا بدون الولايات المتحدة الأمريكية".

ويأتي القلق الأوروبي عقب المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بالبيت الأبيض.

بالإضافة إلى التقارب الأمريكي الروسي الذي حدث عقب تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، إذ تعمل واشنطن وموسكو على لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وقال القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغير توجهات السياسة الخارجية الأمريكية بسرعة؛ وهذا يتماشى إلى حد كبير مع رؤية روسيا.

وأكد الكرملين أن هناك محاولات لإصلاح العلاقات الروسية الأمريكية وهناك طريق طويل يجب أن نقطعه.

وأشار إلى أنه "إذا توفرت الإرادة السياسية بالدرجة الأولى لدى الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يمكن أن يتم تطبيع العلاقات مع واشنطن بسرعة".

وأضاف الكرملين، "الطريق طويل نحو التعاون الاقتصادي مع واشنطن خصوصًا في المعادن النادرة ولا يمكننا توقع نتائج سريعة".

وفي وقتٍ سابق، ذكر الكرملين أن بوتين و ترامب، أظهرا إرادة سياسية لاستئناف الحوار، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تظهر موقفًا متوازنًا بشأن أوكرانيا ما يشير إلى رغبة حقيقية في التوصل إلى تسوية للنزاع.

واجتمع الوفدين الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف والأمريكي برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة الحرب في أوكرانيا والعلاقات بين موسكو وواشنطن.