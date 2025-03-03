نتنياهو يسوق للتهجير: حان الوقت لإتاحة الفرصة لسكان غزة للمغادرة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم رؤية مبتكرة لقطاع غزة و"علينا أن ندعمه وأن نتيح مستقبلًا جديدًا للإقليم".

وأضاف نتنياهو خلال كلمة له أمام الكنيست اليوم الإثنين، "آن الأوان كي نتيح لسكان غزة خيار مغادرة القطاع".

وتابع: "سلسلة إنجازاتنا الهائلة غيرت وجه الشرق الأوسط بأسره، العالم رأى خلال الشهور الماضية قدرة إسرائيل على خداع أعدائها"، وفق زعمه.

وأشار نتنياهو، إلى أن تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان خلقت انعطافة أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إذ كان توقيت تفجير البيجرات في لبنان الأفضل.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدم خطته لشراء قطاع غزة وتهجير سكانه إلى مصر والأردن، المقترح الذي رفضته القاهرة وعمان بشكل قاطع، بينما لاقى ترحيبًا إسرائيليًا كبيرًا.