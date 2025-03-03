مسؤول أوروبي: ترامب أقل تشددًا من البعض في إدارته بشأن أوكرانيا

وكالات

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول أوروبي مطلع قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه آراء أقل تشددًا من آراء البعض في إدارته بشأن أوكرانيا".

وأضاف المسؤول الأوروبي، أن عدد من مساعدي ترامب كانوا يصرون على استقالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي كجزء من أي اتفاق.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، الجمعة، والتقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالعاصمة واشنطن.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.

وفي وقتٍ سابق، وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بدون انتخابات"، ودعى أوكرانيا إلى إجراء انتخابات رئاسية.

ويُذكر أن فترة ولاية فولوديمير زيلينسكي الرئاسية قد انتهت في 20 مايو 2024، ووفقًا للدستور الأوكراني، يشغل رئيس الدولة منصبه لمدة 5 سنوات ويؤدي واجباته حتى يتولى خليفة جديد منصبه، إلا أنه لم تجرى انتخابات رئاسية في البلاد بسبب خوضها الحرب ضد روسيا منذ فبراير 2024، فضلًا عن فرض الأحكام العرفية على البلاد.