قيادي بحماس: الاحتلال توغل في محور فيلادلفيا بشكل يومي لعشرات الأمتار

وكالات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي منع استئناف حركة التجارة عبر معبر رفح وأعاد عشرات الجرحى والمرضى.

وأكد حمدان، أن الاحتلال توغل في محور فيلادلفيا بشكل يومي لعشرات الأمتار، كما أفاد بأنه خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة تم وقوع 116 شهيدًا.

وأوضح حمدان أن الاحتلال أخر الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الأولى من الاتفاق أيامًا، كما أنه أخر الإفراج عن الأسرى في جميع مراحل الاتفاق.

وأضاف، "أسرانا تعرضوا للضرب والإهانة والتجويع في سجون الاحتلال حتى ساعة الإفراج عنهم".

وأكد حمدان، أن الاحتلال أخر بشكل متعمد البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى أن إسرائيل تطالب بالدخول باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه قبل ذلك.

وقال القيادي بحماس، "ملتزمون بالمضي قدمًا بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية".

واستنكر حمدان الابتزاز الرخيص الذي يمارسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته باستخدام المساعدات ورقة ضغط، وطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأضاف، "نطالب بالضغط على الاحتلال للبدء بمفاوضات المرحلة الثانية. ويتحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته مسؤولية تعطيل المضي بالاتفاق".

وقال حمدان، إن الاحتلال يدفع بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق، موضحًا أن السبيل الوحيد لعودة أسرى الاحتلال هو الدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية.

وطالب القيادي بحماس، الضامنين منع نتنياهو من القضاء على اتفاق وقف إطلاق النار، كما طالب بحل عادل للقضية الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير.