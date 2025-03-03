وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني ترتيبات القمة العربية وسبل دعم القضية الفلسطينية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الإثنين، مع السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

شهد اللقاء التشاور حول الترتيبات الجارية للقمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في الرابع من مارس بالقاهرة، حيث تم التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية لضمان تنفيذ كافة مراحل إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك كخطوة أولى نحو وضع مسار سياسي واضح يستهدف التوصل إلى حل جذري ونهائي للقضية الفلسطينية، من خلال مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.