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بعد عملية دهس.. إعلان حالة الطوارئ في مدينة مانهايم بألمانيا (فيديو)

02:50 م الإثنين 03 مارس 2025

الشرطة الألمانية أرشيفية

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(وكالات)

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في مدينة مانهايم بعد عملية دهس وقعت وسط المدينة.

وأدت عملية الدهس إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة.

وحسب صحيفة "بيلد " الألمانية، فإن سيارة سوداء من طراز SUV انطلقت بسرعة عالية حيث اصطدمت بحشد من المارة.

من جهتهم، انتشرت وحدات الشرطة المسلحة بشكل مكثف في أنحاء وسط المدينة، كما حثت السلطات العامة المواطنين على الابتعاد عن المنطقة.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة المحلية: "هناك حاليًا عملية أمنية في وسط مدينة مانهايم، في المنطقة المحيطة ببرج المياه وبلانكينكوف. تتوجه قوات الشرطة وأجهزة الإسعاف إلى الموقع. لا تتوفر معلومات إضافية حتى الآن. في هذا السياق، قد تحدث اضطرابات مرورية مؤقتة في وسط المدينة."

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السلطات الألمانية عملية دهس مدينة مانهايم بألمانيا
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