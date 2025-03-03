روسيا تعلق على قمة بريطانيا: لن تحقق تسوية سلمية

(وكالات)

علق القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الاثنين، على القمة التي انعقدت في بريطانيا أمس الأحد، قائلًا، إن تكثيف الدعوات الغربية لدعم أوكرانيا خلال قمة لندن لا يسهم في تحقيق تسوية سلمية.

وشدد الكرملين على ضرورة تقديم مبادرات بناءة من قبل الدول الأوروبية "بدلاً من تأجيج الصراع". كما شدد على أهمية الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتغيير موقفه والبحث عن مسار للسلام.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، أكد الكرملين أنه لم تُجر أي اتصالات جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن الصدام العلني بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض يعكس مدى تعقيد التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في أوكرانيا.

وأشار الكرملين، إلى أن زيلينسكي لا يسعى للسلام، وأن أوكرانيا ترفض أي حلول تفاوضية، في وقت يدفع فيه جزء من الغرب باتجاه استمرار الحرب، بحسب البيان.

كما حذر الكرملين، من عواقب قانونية خطيرة إذا قررت الدول الغربية تسليم الأصول الروسية المجمدة إلى كييف.

وعلى الرغم من التصعيد المستمر، أكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، لكنه اعتبر أن زيلينسكي أظهر خلال لقائه ترامب افتقارًا تامًا للمهارات الدبلوماسية.