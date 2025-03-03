مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: السلام ليس أولوية زيلينسكي

واشنطن - (د ب أ)

انتقدت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، بشدة قيادة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبلاده، مضيفة أنه في حين يعمل لرئيس دونالد ترامب على إنهاء الحرب الروسية، فإن "زيلينسكي لديه أهداف مختلفة في ذهنه".

وقالت جابارد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الرئيس ترامب ملتزم بالسلام والحرية، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وتابعت جابارد: "إننا نشهد هذا التباين الكبير بين موقف ترامب والتزامه بهذه القيم ومصالح الشعب الأمريكي من ناحية ومصالح الرئيس زيلينسكي وهؤلاء القادة الأوروبيين من ناحية أخرى".

وأوضحت أن لدى الرئيس زيلينسكي أهداف مختلفة في ذهنه، لقد قال إنه يريد إنهاء هذه الحرب، لكنه لن يقبل إلا بنهاية تؤدي، على ما يبدو، إلى ما يراه انتصارا لأوكرانيا، حتى وإن كان ذلك يأتي بتكلفة هائلة للغاية تتمثل في احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة أو حتى حرب نووية.

وأضافت: "عندما تحدى الرئيس زيلينسكي كلا من الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس بشكل مباشر أمام وسائل الإعلام والشعب الأمريكي، فقد أظهر حقا عدم اهتمامه بأي مفاوضات حقيقية وحسنة النية، وأدى ذلك إلى حدوث صدع كبير في العلاقة".

واستطردت: "في اعتقادي سيكون من الضروري إعادة بناء أي نوع من الاهتمام بالمفاوضات بحسن نية قبل أن يكون الرئيس ترامب مستعدا لإعادة الانخراط في هذا الأمر".