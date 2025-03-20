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بريطانيا: إجراءات إسرائيل في غزة تمثل انتهاكا للقانون الإنساني

03:07 م الخميس 20 مارس 2025

بريطانيا

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وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الخميس، إنه يجب العودة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة وليس من مصلحة أحد المزيد من سفك الدماء.

وأشار لامي، إلى أن لا مكان لحماس في مستقبل غزة و"نحن ندعم السلطة الفلسطينية"، مضيفا "نحتاج للمزيد من الجهود الدبلوماسية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد لامي، أن من الضروري إطلاق سراح الأسرى والعودة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه يجب المضي قدما في المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح لامي، أن إجراءات إسرائيل في غزة تمثل خطرا وانتهاكا للقانون الإنساني، مؤكدا أن أطفال غزة يتعرضون لمأساة ونتعاطف معهم.

وطالب وزير الخارجية البريطاني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاستماع إلى عائلات الأسرى، لافتا إلى أن العمل العسكري لن يعيد الأسرى من قطاع غزة.

وشدد لامي على رفض بريطانيا أي محاولات إسرائيلية لضم غزة أو الضفة الغربية.


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