إدارة ترامب تدرس إعادة تفعيل بعض برامج المساعدات الخارجية المجمدة

(وكالات)

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، استنادًا إلى اقتراح أعدته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك إمكانية لاستئناف عدة برامج مساعدات خارجية كانت قد جُمدت أو أُلغيت بعد قرارات اتخذها الرئيس الجمهوري بعد توليه منصبه رسميا.

وأفاد التقرير بأن برامج مكافحة الأمراض المعدية وتقديم المساعدات الغذائية قد تكون من بين البرامج التي يُحتمل إعادة تفعيلها، مشيرًا إلى أن الاقتراح ينص على أن جميع برامج المساعدات الخارجية يجب أن يكون لها تاريخ انتهاء محدد، ويتم تقييم نتائجها بدقة. كما يقترح مراقبة تنفيذ هذه البرامج باستخدام تقنيات "بلوكتشين" لتعزيز الشفافية.

وأكد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة منذ 3 فبراير، أن الإدارة تراجع برامج الوكالة "من الأعلى إلى الأسفل" لضمان توافقها مع السياسات الأمريكية، حيث شدد على أن إنفاق الأموال على هذه البرامج يأتي على حساب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه بعد التقييم، سيتم اتخاذ قرارات إما بإلغاء التجميد أو زيادة التمويل لبعض البرامج.



