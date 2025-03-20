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بعد اعتقال عمدة إسطنبول.. ماذا يحدث في تركيا؟

12:18 م الخميس 20 مارس 2025

احتجاجات تركيا

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كتبت- سلمى سمير:

اندلعت احتجاجات واسعة في عدد من المدن التركية، وذلك تنديدًا بتوقيف عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في خطوة أثارت غضب المعارضة خاصة أنها جاءت قبل أسابيع من إعلان عمدة إسطنبول ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

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Protests continue in Turkey
Protests have also now started in Ankara as well.
METU students who wanted to carry their rebellion from the campus to Kızılay were subjected to a pepper gas attack by the police! pic.twitter.com/Lf2PwBIJtW

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وتحدى المتظاهرون قرارات حظر التجمعات، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع مطالبين بالإفراج عن عمدة إسطنبول واستقالة الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وفي إسطنبول، تجمع الآلاف أمام مبنى البلدية وسط انتشار أمني كثيف، في حين خرجت مظاهرات أخرى أمام جامعة إسطنبول. كما شهدت العاصمة أنقرة اشتباكات بين الشرطة والطلاب المحتجين في جامعة الشرق الأوسط التقنية، ما أسفر عن اعتقال عدد من المتظاهرين، وفق ما نقلته قناة "هالك تي في".

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وأثار اعتقال إمام أوغلو جدلًا إضافيًا بعد أن قررت جامعة إسطنبول سحب شهادته الجامعية بزعم حصوله عليها بطرق غير قانونية، ما اعتبره معارضوه محاولة لعرقلة مستقبله السياسي. في المقابل، نفى حزب العدالة والتنمية الحاكم الاتهامات بتسييس القضاء، مؤكدًا أن التحقيقات ضد إمام أوغلو "قانونية بحتة" ولا تحمل دوافع سياسية.

وحقق عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، العام الماضي فوزًا بولاية ثانية في رئاسة بلدية المدينة، في انتخابات محلية شهدت تقدمًا كبيرًا لحزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي تمكن من السيطرة على إسطنبول وأنقرة.

كانت هذه النتيجة محطة مهمة في المشهد السياسي التركي، إذ إنها المرة الأولى منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة التي يتلقى فيها حزب العدالة والتنمية هزيمة على نطاق واسع عبر صناديق الاقتراع. حيث تم عزز حزب الشعب الجمهوري مكانته، مسجلًا أفضل نتائج انتخابية له منذ عام 1977.

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