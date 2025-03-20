مسؤولون أمريكيون: لا نستبعد عملًا عسكريًا على منشآت إيران النووية

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إنه لا يُستبعد عملا عسكريا عبر الولايات المتحدة أو إسرائيل على منشآت إيران النووية.

وفي وقت سابق، حذّرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" للرئيسين السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب، من أن إسرائيل تخطط لاستهداف مواقع نووية في إيران العام الجاري.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تحليلا استخباراتيا أمريكا خلص إلى أن إسرائيل تسعى للحصول على دعم الرئيس دونالد ترامب من أجل تنفيذ ضربات تستهدف إيران.

وحينذاك، كشف مسؤول أمريكي أن وكالة "سي آي إيه" أعدت في الأيام الأولى من ولاية ترامب الحالية، دراسة لاحتمالات هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

وشدد المسؤول الأمريكي، على أن الدعم العسكري الأمريكي سيكون ضروريا لأي هجوم إسرائيلي على مواقع إيران النووية.

وحدد التقرير الاستخباراتي الأمريكي، منشأتي فوردو ونطنز النوويتين الإيرانيتين كهدفين محتملين للهجوم الإسرائيلي المحتمل، الأمر الذي من شأنه تعطيل برنامج طهران النووي لأسابيع أو شهور.