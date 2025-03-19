اعتقال ناشط إسرائيلي بارز خلال احتجاجه ضد سياسات نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ناشطا بارزا مناهضا للحكومة، في القدس اليوم الأربعاء، أثناء صراخه عبر مكبر صوت عبر الشارع من أمام منزل نتنياهو الخاص.

وأضافت الشرطة أن الناشط هو بريجادير وهو متقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي، يدعى أمير هاسكل.

واتهم هاسكل رئيس الوزراء بـ"قتل وقف إطلاق النار وإهدار فرصة إنقاذ الأسرى "عندما صادرت شرطية مكبر صوته. وتم اعتقاله بعد ذلك واقتياده إلى مركز شرطة موريا، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

يأتي اعتقاله قبل مظاهرات مقررة في العاصمة اليوم. ويعتزم المتظاهرون تنظيم مسيرات من حي جفعات رام، وسط القدس إلى منزل نتنياهو في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.

وتأتي المسيرة بعد مشاركة حوالي 40 ألف شخص في مسيرة في تل أبيب الليلة الماضية ضد خطط الحكومة لإقالة رئيس جهاز الأمن العام(الشاباك) بونين بار واستئناف الضربات في غزة.