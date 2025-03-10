الكرملين يدعو مجلس الأمن الدولي لعقد مشاورات بشأن الوضع في سوريا

وكالات

أعرب مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء أعمال العنف التي تشهدها سوريا، قائلًا إن ظهور العنف في سوريا يدعو للقلق ولا بد من وضع حد له في أسرع وقت ممكن ومعالجته بشكل عاجل.

وأضاف الكرملين، أنه من الضروري عقد مشاورات في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في سوريا في أقرب وقت ممكن.

وقال دبلوماسيون، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق يوم الاثنين لبحث تصاعد العنف في سوريا.

ويأتي ذلك عقب أعمال العنف التي تشهدها سوريا منذ يوم الخميس الماضي، والذي بدأ في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد، اليوم الاثنين، بأن 973 مدنيًا قُتلوا منذ 6 مارس، إثر تصاعد حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، خاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، إذ اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة.