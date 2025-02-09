فقدان 29 شخصًا إثر انهيار أرضي في جنوب غرب الصين

بكين - (د ب أ)

أفادت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أنه لا يزال هناك 29 شخصا في عداد المفقودين، إثر وقوع انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين أمس السبت، وذلك بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ووقع الانهيار الأرضي في قرية جينبينج الواقعة بمحافظة جيونليان في مدينة ييبين، ولا يزال عدد المفقودين قيد التحقق.

وحتى منتصف ليل أمس السبت، تسبب الانهيار الأرضي في دفن 10 منازل سكنية ومبنى إنتاج. وتم إنقاذ شخصين، أحدهما مصاب بجروح خطيرة والآخر بجروح طفيفة، حيث يتلقيان العلاج في مستشفى في جيونليان.

ومن جانبه، أمر الرئيس الصيني، شي جين بينج، أمس السبت بمهمة بحث وإنقاذ شاملة في المنطقة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبسبب هطول الأمطار المستمر والظروف الجيولوجية، تحول الانهيار الأرضي إلى تدفقات من الحطام أدت إلى تراكم الحطام لمسافة تمتد لـ2ر1 كيلومتر تقريبا، بحجم إجمالي يزيد عن 100 ألف متر مكعب، بحسب التقييم الأولي.

وأشار المؤتمر الصحفي إلى أن نطاق الانهيار الأرضي الذي يتراوح سمكه ما بين 10 إلى 20 مترا وعرضه حوالي 100 متر، لا يزال قيد التوسع.

وقامت مقاطعة سيتشوان بتعبئة 949 فردا من الجيش والشرطة المسلحة ورجال الإطفاء وهيئات الاستجابة للطوارئ والنقل والطب والاتصالات وغيرها من القوى للقيام بجهود الإنقاذ أو المساعدة فيها.

وتم إجلاء أكثر من 200 شخص إلى مكان آمن، فيما تم إعادة توطين 155 شخصا في مأوى مؤقت بمدرسة في جيونليان.

وكان تسعة أشخاص قد لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات في جنوب الصين في يونيو الماضي.