انتشال 19 جثة لمهاجرين من مقبرة جماعية شرق ليبيا

تونس- (د ب أ)

أعلنت مديرية أمن "الواحات" جنوب شرق ليبيا والهلال الأحمر الليبي، عن انتشال 19 جثة في مقبرة جماعية بمزرعة تخضع لإدارة شبكة تهريب للبشر.

وقالت المديرية في بيان لها إنها تلقت معلومات عن وجود مقبرة جماعية في استراحة بمنطقة "اجخرة" تديرها شبكة معروفة في أنشطة التهريب والهجرة.

وأفضت عمليات المسح في المنطقة بحضور ممثلي النيابة العامة، إلى اكتشاف ثلاثة مقابر وانتشال 19 جثة جرى نقلهم إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات واستكمال التحقيقات.

وتواجه ليبيا انتقادات من منظمات حقوقية دولية بسبب تقارير عن انتهاكات مروعة ضد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وتفشي الاتجار بالبشر.

يشار إلى أن ليبيا واحدة من نقاط العبور للمهاجرين غير الشرعيين في طريقهم عبر البحر الأبيض المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، توفي أكثر 3 آلاف مهاجر خلال رحلتهم في قوارب متهالكة إلى أوروبا.





