ترامب: سنستحدث نظام مراقبة جوية للسيطرة لمنع حوادث الطائرات في أجوائنا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستستحدث نظام مراقبة جوية للسيطرة على الأجواء الأمريكية.

وانتقد ترامب نظام المراقبة الحالي، قائلا إن طائرته الخاصة تستخدم نظاما جويا يتبع لدولة أخرى.

واصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة أمريكية تابعة لشركة دلتا في مطار سياتل الأمريكي، مساء أمس الأربعاء.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية تسير عبر مدرج المطار في مطار سياتل تاكوما صباح الأربعاء، ما أدى لاصطدامها بطائرة متوقفة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن الطائرات تضررت لكن لم يصب أحد بأذى من الركاب.

وقع الحادث في الساعة 10:17 صباحًا، حسبما أعلن مطار سياتل الأمريكي على موقع إكس، حيث اصطدم جناح الطائرة اليابانية بذيل طائرة دلتا المتوقفة أثناء مرورها.

وأظهرت صور من مدرج المطار نشرها مسافرون على وسائل التواصل الاجتماعي جناح الخطوط الجوية اليابانية في منتصف الطريق عبر ذيل طائرة دلتا.

وكتب أحد ركاب الطائرة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كنا نجلس على مدرج المطار في سياتل وركضت إلينا طائرة أخرى، مقطعة بشكل عرضي إلى ذيلنا.. مخيف جدا".

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، تم إجلاء ركاب على متن رحلة من هيوستن إلى نيويورك يونايتد إيرلاينز بعد أن اشتعلت النيران في طائرة على المدرج.

وقال المطار، إن الحادث كان له "تأثير ضئيل" على عمليات المطار.

وقبل أسبوع واحد فقط، قُتل 67 شخصًا عندما اصطدمت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي بطائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز أثناء هبوطها في مطار ريجان الوطني.

وبعد يومين في فيلادلفيا، سقطت طائرة إسعاف تقل ستة أشخاص في شارع مزدحم وانفجرت - مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة.