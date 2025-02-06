نتنياهو: ترامب لن يمول بناء غزة فهذا سيكون من دول الجوار الغنية

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه يجب متابعة فكرة مغادرة سكان غزة للقطاع وتنفيذها.

وأكد نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن مهمة إسرائيل تدمير حماس و"نحن ملتزمون بذلك"، مشددا على ضرورة متابعة فكرة مغادرة سكان غزة للقطاع وتنفيذها.

وأشار نتنياهو، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث عن إرسال قوات أمريكية لتدمير حماس فهذه مهة إسرائيل، موضحا أنه لا يعتقد أن ترامب سيمول بناء غزة فهذا سيكون من دول الجوار الغنية.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تمول إعادة إعمار غزة وإن إدارته ستعمل مع شركائها بالمنطقة بشأن ذلك، مضيفة "ترامب يتوقع من شركائنا خاصة مصر والأردن قبول الفلسطينيين مؤقتا حتى نعيد بناء وطنهم".