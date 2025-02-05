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حماس: الاحتلال يمنع إدخال المعدات الثقيلة إلى غزة

05:38 م الأربعاء 05 فبراير 2025

عناصر حماس

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وكالات

قال مصدر قيادي في حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل تطبيق بعض البنود المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار القيادي في حماس في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن جيش الاحتلال يمنع حتى اللحظة إدخال المعدات الثقيلة وفق ما نص عليه الاتفاق، مؤكدا أن عدم إدخال المعدات الثقيلة يحول دون انتشال جثث الشهداء وجثث أسرى العدو تحت الأنقاض.

بدوره، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أن الاحتلال لا يترك فرصة للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك احتياجات وردت نصا في البروتوكول الإنساني منعها الاحتلال.

وشدد معروف في تصريحات لقناة "الجزيرة"، على ضرورة أن يكون هناك ضغط حقيقي على الاحتلال لتنفيذ كافة بنود الاتفاق، موضحا أنه لم تدخل حتى الآن أي بيوت متنقلة إلى قطاع غزة.

ولفت معروف إلى أنه حتى الآن دخل 4% فقط من احتياجات القطاع من الخيم.

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