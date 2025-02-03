الرئيس الإيراني: تطوير قدراتنا الدفاعية هو لردع الأعداء عن التطاول على بلادنا

طهران- (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن تطوير قدرات البلاد الدفاعية هو "لردع الأعداء عن التطاول على البلاد"، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الإثنين.

وكتب بزشكيان في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مساء أمس الأحد: "زرت اليوم معرض إنجازات البلاد في مجال الفضاء والدفاع"، مضيفا أن "القدرات الفضائية والدفاعية للبلاد وصلت مستوى يجعل الأعداء يندمون على الطمع في الأراضي الإيرانية".

وتابع: "تم انجاز هذه القدرات بفضل إبداع الشباب والعلماء، وهي من أجل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وليس العدوان".

وكان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان قد قام صباح أمس بزيارة تفقدية، بمناسبة اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، وتعرف عن كثب على مميزات أحدث إنجازات البلاد، بما في ذلك منظومة إطلاق وحمل الأقمار الصناعية "سيمرج" وصاروخ "اعتماد" الباليستي.