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وول ستريت جورنال: إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها إسرائيل لن تنسحب من فيلادلفيا

09:53 ص الخميس 27 فبراير 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوسطاء يسعون حاليا لتمديد المرحلة الأولى من هدنة غزة.

ونقلت الصحيفة عن وسطاء، قولهم إن المفاوضات تركز على تبادل مزيد من الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، مؤكدة أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات حتى الآن مما يثير مخاوف من عودة القتال.

وأوضح الوسطاء، أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الوسطاء العرب نية إسرائيل الاحتفاظ بدور أمني مفتوح بغزة، كما أبلغوهم أن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن من المتوقع مغادرة وفد إسرائيلي للدوحة أو القاهرة اليوم لبدء التفاوض بشأن الخطوة التالية.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، موضحا أنه خلال مدة التمديد سيتم إطلاق مزيد من الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.


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الجيش الإسرائيلي إسرائيل فيلادلفيا
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