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تأكيدًا لمصراوي.. إنهاء المرحلتين الأولى والثانية من خريطة التغيرات المناخية

كتب : محمد نصار

03:05 م 09/06/2026

منال عوض

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كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة، آخر التطورات الخاصة بمشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية حتى عام 2100.

وأعلنت الوزارة، في بيان، أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية حتى عام 2100.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي، في وقت سابق.

مساعد وزيرة البيئة: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لخريطة التغيرات المناخية

ومن المقرر، إتاحة الخريطة للمستفيدين خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وبحسب ما نشره مصراوي، في وقت سابق، فإن الخريطة عبارة عن تطبيق تفاعلي يمكنه التنبؤ بمخاطر ومهددات التغيرات المناخية على مصر حتى عام 2100.

وأوضح مساعد وزيرة البيئة، في تصريحات سابقة لمصراوي، أنه تم إنشاء التطبيق من أجل التخطيط لكل قطاعات الدولة وتحديد المناطق المهددة مناخيًا وتصنيف هذه المناطق وبالتالي إدراج طرق التعامل مع هذه المهددات في خطط التنمية الوطنية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تعزيز مرونة المشروعات.

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التنمية المحلية والبيئة تغير المناخ خريطة التغيرات المناخية

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