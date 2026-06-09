كشف النجم رامز جلال عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "بيج رامي" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، وظهر على البوستر بملابس طفل بطريقة كوميدية.

ويحرص الفنان رامز جلال على تقديم نفسه دائما بطريقة جديدة ومختلفة على بوسترات أفلامه.

ونقدم لكم في هذا التقرير بوسترات أفلام رامز جلال:

أحلام الفتى الطايش

عرض الفيلم عام 2007، وتصدر رامز جلال بوستر الفيلم وسط عدد من النجوم هم الفنان الراحل حسن حسني، النجمة نيللي كريم، الفنانة نشوى مصطفى، والفنان إدوارد، إذ ظهر داخل سيارته ضمن أحداث الفيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب مستهتر ويعشق النجومية والشهرة، ويتقابل بالصدفة مع الفنانة نيللي كريم بشخصها، ويقع فى حبها وتحدث مفارقات كوميدية.

شبه منحرف

عرض الفيلم عام 2008، وتصدر رامز جلال البوستر وسط عدد من النجوم هم الفنان الراحل حسن حسني، الفنانة زينة، الفنان إدوارد، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ومن خلفه عجلة قيادة وخط سباق سيارات في إشارة إلى أحداث الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل كمطرب في فرقة شعبية، يقودها خاله المُلحن، وفي أحد الأفراح، يلتقي هذا الشاب بفتاة أحلامه، فتُساعده على الزواج منها زوجة خاله.

حد سامع حاجة

عرض الفيلم عام 2009، وتصدر رامز جلال البوستر وسط عدد من النجوم هم الفنان محيي إسماعيل، الفنان ماجد الكدواني، الفنان إدوارد، إذ ظهر رامز على البوستر وهو يقود دراجة بخارية.

تدور أحداث الفيلم حول شاب انطوائى غريب الأطوار، يعيش وحيدًا بصحبة صوت يتردد في أذنيه، يخبره بما يفعل وأحيانًا بما سيحدث، فيلجأ لطبيب نفسي لإخراجه من تلك الحالة، فيشير عليه بالدخول في علاقة غرامية وتتوالى الأحداث.

غش الزوجية

عرض الفيلم عام 2012، وتصدر رامز البوتر وسط عدد من النجوم هم الفنانة إيمي سمير غانم، الفنان الراحل حسن حسني، الفنان يوسف فوزي، وظهروا وهم يرتدون ملابس صيد.

تدور أحداث الفيلم حول بدران رجل أعمال يتعرض لأزمة مالية ويتفق مع ابنه (حازم) الشاب المدلل المعروف بتعدد علاقاته النسائية، على الزواج من (سلمى) لاعبة كرة القدم وابنة مدير البنك (فؤاد الملط) للخروج من الأزمة المالية، وعلى الرغم من بعدها تمامًا عن الأنوثة، إلا أنه يتعلق بها بعد الزواج.

مراتي وزوجتي

عرض الفيلم عام 2014، وظهر رامز جلال على البوستر مع الفنانة شيري عادل التي تجسد دور زوجته ضمن الأحداث، إلى جانب زوجته الثانية، وهي العلاقة التي تدور حولها أحداث الفيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر حول الشاب يدعى حسام، الذي يتزوج إحدى الفتيات المهتمات بحقوق المرأة ومواجهة التحديات التي تعيقها في تحقيق أحلامها، ولكن ذلك يساعد على عدم تواجدها مع زوجها الوقت الكافي، وعدم اهتمامها بحياتها الزوجية، مما أدى به إلى أن يتزوج امرأة أخرى، الأمر الذي ورطه في العديد من المشاكل ، والمفارقات الكوميدية التي تحول حياته إلى كتلة من الجحيم .

كنغر حبنا

عرض الفيلم عام 2016، ظهر رامز جلال وسط عدد من أبطال الفيلم هم الفنان الراحل حسن حسني، الفنان إدوارد، الفنانة سارة سلامة، الفنان الراحل لطفي لبيب، وظهروا وهم يلتقطون صورة سيلفي مع حيوان الكنغر، وهو الحيوان الذي يدور حوله أحداث الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل بإحدى شركات الشحن التي تتولى استقدام تماثيل لحيوان الكنغر لصالح أحد البازارات؛ ولكن في الجمرك تحدث مفارقة حيث تُستبدل التماثيل بحيوانات كنغر حقيقية، فيتولى الشاب مهمة رعاية تلك الحيوانات حتى تُسلم لصحابها الحقيقي، وتساعده في ذلك طبيبة بيطرية.

رغدة متوحشة

عرض الفيلم عام 2018، وتصدر رامز جلال البوستر بشخصيتان توأم إحداهما فتاة وهو ما تدور حوله أحداث الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول الشاب (إسماعيل) الذي يعمل بأحد مراكز التجميل، وبالصدفة يكتشف أن أحد مخرجي الإعلانات يبحث عن وجه جديد، فيحول نفسه لفتاة من أجل تقديم الإعلان وبالفعل ينجح فى ذلك قبل أن ينكشف أمره ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، مثل التحرش وغيرها من المعاناة التي تواجه المرأة في مجتمعنا.

سبع البرمبة

عرض الفيلم عام 2019، تصدر رامز جلال البوستر وسط عدد من نجوم الفيلم هم الفنان بيومي فؤاد، الفنانة جميلة عوض، الفنان محمد ثروت، إذ ظهر رامز على البوستر خائفا من عنكبوت وهو ما تدور حوله أحداث الفيلم، حول يتعرض بطل الفيلم للعديد من المواقف المحرجة مع زوجته في محاولة منه لإثبات شجاعته.

أحمد نوتردام

عرض الفيلم عام 2021، وظهر رامز على بوستر الفيلم على هيئة شخصية أحدب نوتردام الشهيرة وبجانبه عدد من نجوم الفيلم هم الفنان بيومي فؤاد، الفنانة غادة عادل، الفنان حمدي الميرغني والفنان خالد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم حول وقوع مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

أخي فوق الشجرة

عرض الفيلم عام2023، تصدر النجم رامز جلال بوستر الفيلم وظهر مجسدا شقيقه التوأم الذي يجسده ضمن أحداث الفيلم، وسط عدد من النجوم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب انطوائي يدعى علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

بيج رامي

يعرض الفيلم خلال عام 2026، وتصدر رامز جلال بوستر الفيلم وظهر بملابس طفل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

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