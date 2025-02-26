أكسيوس: رؤساء الأمن بإسرائيل أوصوا نتنياهو باستئناف مفاوضات غزة

وكالات



نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رؤساء الأمن أوصوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببذل الجهد لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة.



ويواصل نتنياهو في المماطلة حول الالتزامات الإسرائيلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ أعلن تأجيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، بسبب "المراسم المهينة" حسب تعبيره والتي تقيمها الحركة أثناء تبادل الأسرى.

ومن جانبه أكد سهيل الهندي القيادي بحركة حماس، ردًا على ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي أخل باتفاق وقف إطلاق النار بعدم الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن شروط الاحتلال الجديدة تعجيزية وأن الحركة ملتزمة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال.

وقال إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يراوغ للتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ودعا الوسطاء للضغط عليه وإلزامه ببنود الاتفاق.