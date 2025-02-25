الكرملين: بوتين وترامب أظهرا إرادة سياسية لاستئناف الحوار

وكالات

قال القصر الرئاسي الروسي ( الكرملين)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أظهرا إرادة سياسية لاستئناف الحوار.

وأشار إلى أن الاتصالات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة ستتم على مستوى الخبراء عبر وزارة الخارجية.

وأضاف الكرملين، أن الولايات المتحدة تظهر موقفًا متوازنًا بشأن أوكرانيا ما يشير إلى رغبة حقيقية في التوصل إلى تسوية للنزاع.

وقال الكرملين إن "الأمريكيون يحتاجون إلى المعادن الأرضية النادرة، وهي متوفرة بكثرة لدينا".

والأسبوع الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الروسي لافروف، إن المحادثات سادتها أجواء إيجابية.

كما علق بوتين المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي، قائلًا إن هدفها كان زيادة الثقة كما أنها جرت في "أجواء ودية وكانت نتائجها إيجابية".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسين الروسي والأمريكي لمناقشة الحرب في أوكرانيا، لكن لم يتم تحديد موعد الزيارة حتى الآن.