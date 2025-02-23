والد أسير ظهر بفيديو القسام: يجب إخراج الأسرى من غزة

وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن والد أسير إسرائيلي -ظهر بفيديو القسام- قوله إن المقطع يظهر الحاجة الملحة لإخراج الأسرى من غزة.

ولأول مرة، ظهر اثنان من الأسرى المفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية، كانا يجلسان داخل إحدى السيارات في قلب ميدان التسليم.

قنبلة الموسم 🔥

عاجل | كتائب القسام: أحضرت أسيرين من جنود الاحتلال ممن أعلنت إسرائيل مقتلهم لمشاهدة الإفراج عن دفعة اليوم مطالبةً حكومةً الاحتلال بالعمل على إطلاق سراحهم. pic.twitter.com/PlUrVozfNu — بلال نزار ريان (@BelalNezar) February 22, 2025

ومع وصول أسيرين من الذين تم الإفراج عنهم، دخل الأسيران فيما يشبه الصدمة ووجها رسائل للحكومة ولرئيسها بنيامين نتنياهو، طالبا فيها بإنقاذهما فورا.

وقال الأسيران: "نتوسل إليكم أعيدونا إلى بيوتنا.. نتنياهو لقد قتلتنا.. زملاؤنا الذين كانوا معنا يعودون بعد 500 يوم، يا شعب إسرائيل نتوسل إليكم نريد أن نصبح مثلهم"، في إشارة إلى الأسرى الذين تم تسليمهم.