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والد أسير ظهر بفيديو القسام: يجب إخراج الأسرى من غزة

10:05 ص الأحد 23 فبراير 2025

تسليم الدفعة السابعة من الاسرى

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وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن والد أسير إسرائيلي -ظهر بفيديو القسام- قوله إن المقطع يظهر الحاجة الملحة لإخراج الأسرى من غزة.

ولأول مرة، ظهر اثنان من الأسرى المفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية، كانا يجلسان داخل إحدى السيارات في قلب ميدان التسليم.

ومع وصول أسيرين من الذين تم الإفراج عنهم، دخل الأسيران فيما يشبه الصدمة ووجها رسائل للحكومة ولرئيسها بنيامين نتنياهو، طالبا فيها بإنقاذهما فورا.

وقال الأسيران: "نتوسل إليكم أعيدونا إلى بيوتنا.. نتنياهو لقد قتلتنا.. زملاؤنا الذين كانوا معنا يعودون بعد 500 يوم، يا شعب إسرائيل نتوسل إليكم نريد أن نصبح مثلهم"، في إشارة إلى الأسرى الذين تم تسليمهم.

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قطاع غزة الأسرى الإسرائيليين كتائب القسام
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