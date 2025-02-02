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فيديو| انفجار بمصنع للكيماويات في كاليفورنيا وتحذيرات من انبعاثات سامة

11:02 م الأحد 02 فبراير 2025

انفجار بمصنع للكيماويات

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وكالات

أصدرت السلطات في مدينة كونترا كوستا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد، أوامر للسكان بعدم مغادرة منازلهم بعد انفجار مصنع للكيماويات.

ووجهت السلطات التي قالت إنها تكافح الحريق الضخم في المصنع، توجيهات للسكان بالحذر وعدم استنشاق الدخان الناجم عن الحريق، وكذلك عدم مغادرة منازلهم قبل إصدار أوامر إخلاء رسمية.

ووثقت مقاطع فيديو، سحبا كثيفة من الدخان تتصاعد من الحريق الذي اندلع بسبب الانفجار، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع ضحايا.

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