لمسنا رغبة حقيقية لدعم سوريا".. الشرع يتوجه بالشكر لولي العهد السعودي

وكالات

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الرئيس السوري أحمد الشرع، "أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على حفاوة الاستقبال والاستضافة".

وأضاف الشرع، "عقدنا اجتماعًا مطولًا مع ولي العهد السعودي لمسنا وسمعنا خلاله حرصًا على رغبة حقيقية في دعم سوريا ودعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه".

وقال الرئيس السوري إنه خلال الاجتماع تناول الطرفان نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات وعملا على رفع مستوى التواصل والتعاون بينهما، كما ناقشا خططًا مستقبلية موسعة للوصول إلى شراكة حقيقية تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع، ناقشنا استمرار التعاون السياسي والدبلوماسي تعزيزًا لدور سوريا خصوصًا بعد نقاشات الرياض الشهر الماضي.

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، رفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية هي الأولى منذ تولي الإدارة السورية الجديدة السلطة في البلاد.

واستقبل الشرع لدى وصول طائرته إلى الرياض عدد من المسؤوليين السعوديين، بينهم نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.