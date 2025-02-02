إعلام إسرائيلي: الجيش يفجر 20 منزلًا في مخيم جنين بالضفة

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه دمر مبان بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، في إطار عملية أدعى أنها لإحباط "الإرهاب" في شمال الضفة، على حد وصفه.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، إن قوات جيش الاحتلال تفجر 20 منزلًا بحي الدمج في مخيم جنين بالضفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيوسع نطاق عملياته في شمال الضفة الغربية لتشمل 5 قرى جديدة.

وكثف جيش الاحتلال هجماته على الضفة الغربية، خاصة مدينة جنين ومخيمها منذ نحو الأسبوعين، بعدما أعلن عملية "الجدار الحديدي"، التي أطلقها بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس حيز التنفيذ، ما أسفر عن وقوع 26 شهيدًا حتى الآن.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال سيبقى في جنين حتى انتهاء العملية العسكرية، دون أن يحدد موعدًا لذلك.