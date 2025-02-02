بحضور بزشكيان.. إيران تكشف عن 3 أقمار اصطناعية جديدة وصاروخ باليستي

طهران – (أ ش أ)

أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأحد، قوة الردع الإيرانية، وذلك بالتزامن مع كشف طهران عن ثلاثة أقمار صناعية جديدة وصاروخ باليستي.

وذكرت قناة (برس تي في) الإيرانية أنه تم الكشف عن قمري الاستشعار عن بعد "بارس-1" و"بارس 2"، بالإضافة إلى القمر الصناعي "نافاك" للاتصالات، وذلك خلال حفل أقيم في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحضور بزشكيان، والذي تزامن مع اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء.

وأشارت القناة الإيرانية إلى أن الرئيس بزشكيان قام أيضا اليوم بزيارة إلى معرض لأحدث إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية، بما في ذلك منصات إطلاق الأقمار الصناعية وأنظمة التوجيه.

وأشرف بزشكيان على إزاحة الستار عن صاروخ باليستي جديد يحمل اسم "اعتماد" ويصل مداه إلى 1700 كيلومتر، ويحمل الصاروخ الجديد، الذي يبلغ طوله 16 مترا وقطره 1.25 مترا، رأسا حربيا يتم توجيهه حتى إصابة الهدف المطلوب.