مجموعة السبع تدعو إلى إنهاء العنف في شرق الكونغو

طوكيو - (د ب أ)

تتكثف الجهود الدبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع للحيلولة دون تصعيد إقليمي للصراع في شرق الكونغو الغني بالموارد.

وفي أعقاب القمتين الخاصتين لمجموعة دول شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي(سادك)، يدعو وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الآن إلى إنهاء القتال وحماية المدنيين.

وصدرت الدعوة في بيان مشترك لمجموعة السبع، الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الأحد، من قبل وزارة الشؤون الخارجية اليابانية. وبالإضافة إلى اليابان، تضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإيطاليا. والاتحاد الأوروبي أيضا ممثل في اجتماعتها.

ويتناول البيان دور رواندا المجاورة في المنطقة المتنازع عليها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعبارات واضحة، حيث حثت مجموعة السبع الجيش الرواندي إلى جانب ميليشيا جماعة إم.23 على وقف هجومه.

وتابع البيان أن الدعم المباشر وغير المباشر لجماعة إم.23، يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكونغو على أراضيها.