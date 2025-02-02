بعد قرارات ترامب.. المكسيك تفرض رسومًا جمركية جوابية على الولايات المتحدة

​(وكالات)



صرحت، رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، اليوم الأحد، أن بلادها قررت فرض رسوم جمركية جوابية على الولايات المتحدة، وذلك في خطوة ردت بها على تصريحات اعتبرتها افتراءات من قبل البيت الأبيض.

وقالت شينباوم في منشور لها على منصة إكس: "نرفض بشكل قاطع الافتراءات التي أطلقها البيت الأبيض بأن الحكومة المكسيكية لها تحالفات مع المنظمات الإجرامية، وكذلك أي نية للتدخل في أراضينا".

وفي تصريحاتها، دعت شينباوم الولايات المتحدة إلى معالجة مشكلة استهلاك الفنتانيل داخل أراضيها، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية لم تبذل جهودًا كافية في مكافحة بيع المخدرات في شوارع مدنها الكبرى، أو غسيل الأموال الذي ينبع من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بهذه المخدرات.

وأضافت: "إذا كانت حكومة الولايات المتحدة ووكالاتها ترغب في معالجة استهلاك الفنتانيل الخطير في بلادهم، فيمكنهم محاربة بيع المخدرات في شوارع مدنهم الكبرى، وهو ما لا يفعلونه".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا بفرض رسوم جمركية على الصادرات من كندا والمكسيك والصين، وينص المرسوم على فرض رسوم بنسبة 25% على صادرات كندا والمكسيك، في حين تفرض رسومًا بنسبة 10% على الصادرات الصينية.