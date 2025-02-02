وزير الخارجية يؤكد: مصر ترفض أي وجود عسكري أجنبي في البحر الأحمر



(وكالات)

أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الصومالي، السفير أحمد معلم فقي، على أهمية أمن البحر الأحمر وضرورة ضمان حرية الملاحة في المنطقة.

وفيما يتعلق بالوجود العسكري في البحر الأحمر، شدد عبد العاطي، على رفض مصر أي وجود عسكري لدول غير مشاطئة للبحر الأحمر، مؤكدًا أن هذا يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي، وأن مصر ستظل حريصة على حماية مصالحها الأمنية وضمان الاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية، إن مصر تتمتع برؤية واضحة بشأن التعامل مع الوضع في قطاع غزة.

وأضاف الوزير في تصريحاته أن مصر تسعى لتقديم حلول عملية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن ذلك يجب أن يتم دون أن يُجبر أي مواطن على مغادرة أرضه.

وأوضح عبد العاطي، أن مصر تعمل على تقديم مساعدات إنسانية وتجهيز الخطط اللازمة للمرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد مبرر للتصعيد في منطقة البحر الأحمر، بعد أن نجحت مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة ، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وأكد على أن الجهود المصرية مستمرة لضمان تنفيذ جميع الاستحقاقات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي تشمل ثلاث مراحل محددة لضمان استقرار الوضع واستمرار عملية الإعمار.