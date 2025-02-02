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إسرائيل تبني مواقع استيطانية وقواعد عسكرية في المنطقة منزوعة السلاح بسوريا

11:10 ص الأحد 02 فبراير 2025

مستوطنات

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وكالات

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأحد، بأن إسرائيل تبني مواقع استيطانية وقواعد في المنطقة منزوعة السلاح في سوريا.

وأضافت أنه تحليلًا لصور الأقمار الصناعية، فإن إسرائيل تبني قاعدتين عسكريتين ومشروع لثالث في المنطقة منزوعة السلاح في سوريا والتي دخلتها عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أنشأت قواعد مراقبة متقدمة في موقعين جديدين للبناء، يقعان ضمن ما كان حتى وقت قريب أراضٍ يسيطر عليها الجيش السوري، وهما: قاعدة في جباتا الخشب تم تطويرها بشكل كامل لتوفير رؤية أفضل لجنود الاحتلال.

والقاعدة في الجنوب تبدو قيد الإنشاء،إلا أنها تتمتع بوصول أفضل إلى شبكة الطرق في المنطقة.

وفي ديسمبر الماضي وبعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بإقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا من دون تواجد إسرائيلي دائم، على حد تعبيره.

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