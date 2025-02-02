الشرع يبدأ اليوم أول زيارة رسمية إلى السعودية

دمشق - (د ب أ)

يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، اليوم الأحد، إلى الرياض في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) .

وسيلتقي الشرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين للتباحث حول المستجدات على الساحة السورية والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا وآفاق العلاقات بين دمشق والعواصم العربية والجهود المبذولة لرفع العقوبات عن سوريا .

وجرى تنصيب الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية يوم الأربعاء الماضي.