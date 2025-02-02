إيلون ماسك: الخزانة الأمريكية مولت مجموعات إرهابية معروفة في عهد بايدن

وكالات

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن وزارة الخزانة الأمريكية تلقّت أوامر في عهد جو بايدن بصرف مبالغ مالية لتنظيمات إرهابية معروفة في العالم، وفقا لروسيا اليوم.

كتب ماسك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X: "توصل فريق من مكتب فعالية الحكومة الأمريكي إلى أن موظفي وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين عن الموافقة على المدفوعات تلقوا تعليمات بالموافقة دائما على صرف الأموال، حتى لو كانت لمجموعات احتيال وإرهاب معروفة".

وأضاف أن وزارة الخزانة الأمريكية لم ترفض مطلقا دفع أي أموال لمثل هذه المنظمات الخطيرة والمجرمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين رجل الأعمال إيلون ماسك، وفيفيك راماسوامي لقيادة إدارة جديدة تهدف إلى "خفض الإنفاق المفرط وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية ومراجعة الإنفاق الحكومي".