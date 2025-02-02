رغم الرفض الشعبي.. وزير خارجية أمريكا يصل بنما لمناقشة مطالب ترامب بشأن القناة

وكالات

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى بنما، إذ يعتزم مناقشة مطالب الرئيس دونالد ترامب بشأن قناة بنما، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وفي أول زيارة خارجية له، يزور وزير الخارجية الأمريكي القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ، على أن يستقبله الرئيس خوسيه راؤول مولينو، اليوم الأحد، وفق مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وبدأ روبيو، وهو أول وزير خارجية أمريكي من أصول إسبانية ويتحدث الإسبانية بطلاقة، جولته في أمريكا الوسطى، وسيزور بعد ذلك السلفادور وجواتيمالا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان.

كان ترامب وعد، السبت، بـ"استعادة السيطرة على قناة بنما"، لمواجهة نفوذ الصين.

وشهدت بنما احتجاجات عارمة مؤخرا، رفضا لزيارة روبيو التي تعكس ما اعتبره سكان البلاد "أطماع ترامب" في قناة بنما.

ولا تعكس الوجهة غير المعتادة اهتمام روبيو الشخصي بالمنطقة، بل أيضا نية إدارة ترامب في تركيز الكثير من سياستها الخارجية على مناطق قريبة من البلاد.