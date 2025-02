فيديو| تحطم طائرة أمريكية ومقتل طاقمها في أريزونا

وكالات

أظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على منصة "إكس"، مشاهد لأعمدة دخان تتصاعد من حطام طائرة أمريكية تحطمت فوق أريزونا.

وأعلنت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء، مصرع شخصين على الأقل بعد تصادم طائرتين صغيرتين في الجو بجنوب ولاية أريزونا.

🚨🇺🇸 Two planes just collided at the Marana Airport in Arizona‼️



This after the Toronto plane crash just yesterday - something sinisterly strange is happening with aircraft right now.



🎥 @MailOnline pic.twitter.com/hIjXM00xLL