فيديو| تحطم طائرة أمريكية ومقتل طاقمها في أريزونا

وكالات

أظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على منصة "إكس"، مشاهد لأعمدة دخان تتصاعد من حطام طائرة أمريكية تحطمت فوق أريزونا.

وأعلنت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء، مصرع شخصين على الأقل بعد تصادم طائرتين صغيرتين في الجو بجنوب ولاية أريزونا.

🚨🇺🇸 Two planes just collided at the Marana Airport in Arizona‼️



This after the Toronto plane crash just yesterday - something sinisterly strange is happening with aircraft right now.



🎥 @MailOnline pic.twitter.com/hIjXM00xLL — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 19, 2025

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه يجري تحقيقا في الاصطدام الذي وقع بالقرب من مطار في ضواحي توكسون، وأكدت إدارة شرطة مارانا وفاة شخصين.

وفي أوائل فبراير الجاري، تحطمت طائرة ركاب صغيرة في غرب ألاسكا، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص كانوا على متنها.

وذكرت السلطات الأمريكية، أنه تم تحديد مكان الطائرة التي تحطمت في غرب ألاسكا وكانت في طريقها إلى مدينة نوم على بحر متجمد.