شاهد.. رد فعل غزاويين طلب منهم إحراق صورة السيسي مقابل ألف شيكل: هذا حبيبنا

كتبت – سلمى سمير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق تجربة قام بها شاب غزاوي يدعى موسى بن طلال، لاختبار ردود فعل سكان غزة بعد أن طلب منهم إحراق صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقابل مبلغ مالي.

في الفيديو، طلب طلال الشهير بـ"موسى شراب" من رجل إحراق صورة مقابل أن يدفع له ألف شيكل، وهو ما قبله الرجل الغزوي الآخر قبل أن يرى صاحب الصورة وبعد أن أخبره موسى أن صاحب الصورة يريد تهجير الفلسطينيين لسيناء، رد الرجل مستنكرا أنها "صورة السيسي .. والله يحرق من يريد حرقه.. هذا الرجل مصري نظيف يحب الشعب الفلسطيني ونحن نحبه".

وتابع الرجل "مصر وفلسطين شعب واحد.. لا أحرق صورته أحرق الدنيا ولا بحرق صورة السيسي". وتابع "لا ألف شيكل ولا ألف دولار ولا مائة ألف جنيه.. هذا رجل نظيف نحبه ويحبنا". وأكد الرجل: "طالما السيسي موجود لن يهاجر الفلسطينيون من غزة".

@mousa.10mo المقطع كامل على اليوتيوب بعنوان ( شاب من قطاع غزة يحرق صورة الرئيس المصري؟) اسم قناتي ( موسى بن طلال ) ♬ الصوت الأصلي - Mousa-Bin-Talal

وأضاف الرجل "السيسي رجل شريف نحن نحبه"، وعندما طلب منه موسى أن يقبل صورته رد بتلقائية الرجل وقبل الصورة.

انتقل موسى شراب لطفل آخر وعرض عليه نفس الطلب، ليرد الطفل "كيف أحرق صورة الرئيس.. هذا أنهى الحرب بالقطاع لا أحرق صورته ماذا فعل لنا" وعندما قال له الشاب إنه يريد تهجير الفلسطينيين قال الطفل "لا إنه لا يريد تهجيرنا من أرضنا".

وعندما أصر موسى على الطفل قاله له "أحرقك ولا أحرق صورته"، ليقول له موسى "هل تقبل صورته إذا" وهو ما لم يتردد الطفل في فعله.

شاب آخر، عرض عليه موسى العرض ذاته قال "هذا حبيبنا لا نحرق صورته لو تدفع لنا مال الدنيا كله لا أحرق صورته.. السيسي أضعه فوق رأسي". وتابع الشاب "السيسي لا يريد تهجيرنا.. السيسي هو من أوقف مخطط التهجير ووقف حرب غزة والدمار والإبادة التي نراها كل يوم".

حاول موسى رفع المبلغ لـ2000 شيكل، ليرد الشاب الذي يدعى أسعد "لا أحرقه.. هذا مكانه في الصدر" وذلك بعد أن ضم صورة السيسي لصدره، ليطلب منه موسى تقبيل الصورة أيضا وهو ما رد عليه الشاب أسعد "أحلى بوسة".

شاب آخر قال لموسى "يكفيك شرف أن السيسي وقف في وجه أمريكا".