ترامب: وجّهت باستهداف قيادي في داعش بالصومال

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد تارامب، اليوم السبت، إنه أصدر أمرا هذا الصباح بتنفيذ غارات جوية لاستهداف أحد كبار قادة تنظيم داعش في الصومال، المتورطين في التخطيط لهجمات.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال ترامب: "هدد هؤلاء القتلة المختبئين في الكهوف الولايات المتحدة وحلفائها".

This morning I ordered precision Military air strikes on the Senior ISIS Attack Planner and other terrorists he recruited and led in Somalia. These killers, who we found hiding in caves, threatened the United States and our Allies. The strikes destroyed the caves they live in,…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2025