إعلان

ترامب: وجّهت باستهداف قيادي في داعش بالصومال

08:27 م السبت 01 فبراير 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد تارامب، اليوم السبت، إنه أصدر أمرا هذا الصباح بتنفيذ غارات جوية لاستهداف أحد كبار قادة تنظيم داعش في الصومال، المتورطين في التخطيط لهجمات.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال ترامب: "هدد هؤلاء القتلة المختبئين في الكهوف الولايات المتحدة وحلفائها".

وأشار ترامب، إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير الكهوف التي كان يعيش فيها قادة داعش المستهدفين ومقتل عدد كبير من الإرهابيين، دون الإضرار بالمدنيين.

وفي ختام تغريدته، وجّه ترامب رسالة إلى قادة داعش وعناصره، قائلا: "سنجدكم وسنقتلكم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة داعش الصومال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"من أين خرج كل هؤلاء".. مشاهد إفراج المقاومة عن الأسرى تثير غضب الإعلام العبري
دعوة وتهنئة.. تفاصيل ما دار في الاتصال بين السيسي وترامب