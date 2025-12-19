فيديو لذئبين صغيرين قرب ساحة لعب للأطفال يثير ضجة في بافاريا الألمانية

ألتمانشتاين (ألمانيا) (د ب أ)

أُثِيْرَتْ ضجة في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا بعد تداول مقطع فيديو يُظهر ذئبين صغيرين في إحدى قرى منطقة "آيششتيت" في بافاريا العليا، وهما بالقرب من معدات ألعاب للأطفال.

وأظهرت اللقطات، التي تم تداولها أيضًا على منصة "إكس" من قِبل وزير الصيد البافاري هوبرت آيفانجر، وفق تقييم الخبراء، أن ما يظهر في الفيديو هو حيوانان صغيران، بحسب ما قالت متحدثة باسم مكتب البيئة البافاري في مدينة أوجسبورج.

وأوضحت المتحدثة، أن غابة كوشينجر في وادي ألتمول مُدرجة كموطن للذئاب، وسيتم الاستمرار في إدارتها مع إجراء "توسعة طفيفة على نطاقها".

Wölfe laufen über Kinderspielplatz. Mendorf, Gemeinde Altmannstein, Lkr Eichstätt. pic.twitter.com/M6Mr2sg7wJ — Hubert Aiwanger (@HubertAiwanger) December 18, 2025

ولم يتضح في البداية من قام بتصوير الفيديو، لكن إدارة منطقة "آيششتيت" أكدت أن المقطع التُقط أمس الخميس في مندورف، إحدى قرى بلدية ألتمانشتاين.

وفي حين أعرب بعض المستخدمين في التعليقات أسفل الفيديو عن قلقهم على سلامة السكان المحليين وطالبوا بإعدام الذئاب، شدد خبراء السلطات المعنية على أن سلوك الحيوانات ليس غير مألوف وأن الخطر على البشر ضئيل.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الصحة، إن الذئاب بطبيعتها حذرة وتتجنب البشر، مضيفة: "مع ذلك، في المناطق المأهولة بكثافة مثل ألمانيا، قد يمرّ الذئاب أحيانًا بالقرب من القرى أو تتجاوز مستوطنات متفرقة".

وأشارت المتحدثة، إلى أن هذا الأمر عادةً ما يحدث ليلًا في الظلام، وأحيانًا نهارًا.

ولم تعلن إدارة منطقة منطقة "آيششتيت"عن خطوات محددة بعد انتشار الفيديو، موضحة أنه "سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة عند الحاجة" وذلك بالتنسيق مع مكتب البيئة البافاري.