قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، إن نزع سلاح حزب الله قرار لبناني داخلي من أجل بناء الدولة اللبنانية ونتمنى تعاون الحزب من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأكد نصار خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن سلاح حزب الله غير رادع في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وهي مواجهة غير متكافئة.

وشدد وزير العدل اللبناني، على ضرورة فرض السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية، من أجل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح الوزير اللبناني، أن حصر السلاح بيد الدولة ليس خدمة لإسرائيل بل لبناء الدولة اللبنانية من أجل مواجهة تل أبيب في المحافل الدولية.

ولفت وزير العدل اللبناني، إلى أن الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة إسرائيل عسكريا والسبيل الوحيد مواجهتها دبلوماسيا.

وأكد أنه لا يستطيع أي طرف في لبنان مواجهة الجيش اللبناني الذي ينفذ قرار الحكومة في فرض السيادة، قائلا: "حزب الله لن يدخل في مواجهة عسكرية أمام الجيش ولن يكون ذلك مقبولا من قبل جمهوره".