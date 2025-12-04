رئيس الكونغو الديمقراطية: اتفاق السلام مع رواندا بداية طريق صعب

أكد رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، أن اتفاق السلام مع رواندا يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، موجهاً الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده في التوصل إلى الاتفاق.

وعبر رئيس الكونغو الديمقراطية، خلال مؤتمر صحفي عقب اتفاق السلام، عن تقديره لدور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيراً إلى أن الوساطة القطرية أسهمت بشكل فعال في إتمام الاتفاق بين البلدين.

وقال رئيس الكونغو الديمقراطية، إن الاتفاق يمثل بداية طريق جديد سيكون صعباً، مشيرًا على أن بلاده مستعدة للسير فيه من أجل إنهاء سنوات طويلة من التوتر.

وأضاف تشيسيكيدي أن الكونغو الديمقراطية تتطلع إلى بناء مرحلة جديدة من التعاون مع رواندا تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب إنهاء حرب مستمرة منذ عقود بين رواندا والكونغو، مضيفًا:" أن الصراع في شرق الكونغو هو ثامن حرب ننهيها منذ عودتي للسلطة".