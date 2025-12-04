إعلان

جورج كلوني: زوجتي شاركت الإخوان المسلمين في صياغة الدستور المصري 2012

كتب : محمود الطوخي

06:44 م 04/12/2025

النجم العالمي جورج كلوني

كشف النجم الأمريكي جورج كلوني، عن تفاصيل مثيرة حول مشاركة زوجته أمل كلوني في صياغة "دستور للمصريين" بمشاركة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

وجاءت تصريحات كلوني، خلال استضافته في برنامج "درو باريمور" الحواري، حيث ناقش كواليس لقائه بزوجته المحامية أمل علم الدين.

وخلال سرده تفاصيل العلاقة التي جمعته بالسيدة كلوني قبل الزواج، قال إنه دعاها لزيارة استديوهات "آبي رود" في العاصمة البريطانية لندن، لحضور أوركسترا موسيقي.

وأضاف كلوني: "أجابتني بأنها في اجتماع مع الإخوان المسلمين وتعمل على صياغة دستور للمصريين".

وفي يونيو 2012، اختير المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا للجمعية التأسيسية للدستور بالتزكية، خلال اجتماع لوضع الدستور الجديد بمجلس الشورى.

