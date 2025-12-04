تركيا تستدعي سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسي

وكالات

استدعت تركيا، اليوم الخميس، سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسي لديها للتعبير عن قلقها إزاء الهجمات في البحر الأسود، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال نائب وزير الخارجية التركي بيريس إكينجي، إن تركيا استدعت سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسي إلى وزارة الخارجية للتعبير عن مخاوفها بشأن سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بروسيا داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأسود.

وأضاف إكينجي للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي: "نشهد تصعيدًا خطيرًا للغاية في الأسابيع الأخيرة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع هجمات متبادلة. وأخيرًا، وقعت هجمات في البحر الأسود ضمن منطقتنا الاقتصادية الخالصة أيضًا".

وتابع نائب وزير الخارجية التركي: "استدعينا أمس واليوم القائم بالأعمال الروسي وسفير أوكرانيا للتعبير عن مخاوفنا".