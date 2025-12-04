إعلان

تركيا تستدعي سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسي

كتب : مصراوي

05:40 م 04/12/2025

وزارة الخارجية التركية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

استدعت تركيا، اليوم الخميس، سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسي لديها للتعبير عن قلقها إزاء الهجمات في البحر الأسود، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال نائب وزير الخارجية التركي بيريس إكينجي، إن تركيا استدعت سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسي إلى وزارة الخارجية للتعبير عن مخاوفها بشأن سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بروسيا داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأسود.

وأضاف إكينجي للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي: "نشهد تصعيدًا خطيرًا للغاية في الأسابيع الأخيرة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع هجمات متبادلة. وأخيرًا، وقعت هجمات في البحر الأسود ضمن منطقتنا الاقتصادية الخالصة أيضًا".

وتابع نائب وزير الخارجية التركي: "استدعينا أمس واليوم القائم بالأعمال الروسي وسفير أوكرانيا للتعبير عن مخاوفنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية التركية تركيا تستدعي سفير أوكرانيا تركيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي الهجمات في البحر الأسود

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جوزها اتهمها في شرفها.. كيف يرى الشرع والقانون واقعة فتاة البشعة؟| صور
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات