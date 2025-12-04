ترامب يستضيف رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا لإبرام اتفاق سلام

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجتمع مع رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا في العاصمة واشنطن لتوقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أمن المتوقع أن يتعهد الضيفان بالتزامهما باتفاق التكامل الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه الشهر الماضي، وكذا اتفاق السلام الذي توسطت فيه واشنطن في يونيو الماضي، والذي لم يُنفذ بعد.

ويشير محللون، إلى أن الدبلوماسية الأمريكية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو، لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية.

وبدعم من رواندا، سيطرت جماعة "إم 23" المتمردة في الكونغو على أكبر مدينتين في البلاد في وقت سابق من العام الجاري.