شي وماكرون يتعهدان بالتعاون بشأن الأزمات العالمية والتجارة

بكين - (أ ب)

تعهدت الصين وفرنسا بتعميق التعاون بشأن القضايا العالمية مثل الحرب في أوكرانيا والتجارة، فيما تستعد فرنسا لتولي رئاسة مجموعة السبع العام المقبل.

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جين بينج صباح اليوم الخميس، في إطار زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام تركز على التجارة والدبلوماسية.

ويسعى الرئيس الفرنسي للحصول على مشاركة بكين في الضغط على روسيا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا بعد موجة دبلوماسية حديثة بشأن خطة سلام تقودها الولايات المتحدة.

وقال ماكرون اليوم الخميس، "نواجه خطر تفكك النظام الدولي الذي جلب السلام للعالم منذ عقود، وفي هذا السياق يعد الحوار بين الصين وفرنسا أكثر أهمية عن أي وقت مضى".

وأضاف "أتمنى أن تنضم الصين لدعوتنا ولجهودنا لتحقيق - في أسرع وقت ممكن – وقف لإطلاق النار على الأقل في شكل وقف للضربات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية".

ولم يرد شي على دعوة فرنسا ولكن قال إن "الصين تدعم كل الجهود باتجاه السلام" ودعا إلى اتفاق سلام توافق عليه كل الأطراف.

قدمت الصين دعما دبلوماسيا قويا لروسيا منذ غزوها لأوكرانيا وقدمت مساعدة اقتصادية حيوية من خلال زيادة التجارة.

وأعلن شي أيضا أن الصين سوف تقدم مئة مليون دولار لمساعدة غزة في أزمتها الإنسانية الجارية ولدعم تعافي القطاع وإعادة إعماره.

ودعا شي إلى بناء قدر أكبر من الثقة السياسية مع فرنسا بإبداء الدعم لبعضهما البعض مع التأكيد على "استقلال" كل جانب.

وقال "بغض النظر عن كيف تتغير البيئة الخارجية، يجب على الجانبين بصفتهما قوتين كبريين أن يظهران دائما الاستقلال والرؤية الاستراتيجية، ويبديان فهما متبادلا لبعضهما البعض في المسائل الأساسية والقضايا الحيوية الرئيسية".

وكانت التجارة نقطة تركيز رئيسية أخرى لأجندة اليوم الخميس.

وقال شي خلال الظهور المشترك إن الجانبين وافقا على العمل باتجاه قدر أكبر من التعاون الاقتصادي في مجالات الفضاء والطيران والطاقة النووية وكذلك مجالات جديدة مثل الصناعات الخضراء والذكاء الاصطناعي. ووقعا على 12 اتفاقية بما في ذلك اتفاقيات تدعو إلى التعاون بشأن جولة جديدة من جهود صون الباندا والتبادل في التعليم العالي والبحث.