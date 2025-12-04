إعلان

بوتين عن محادثاته بشأن أوكرانيا مع مبعوثي ترامب: كان مفيدا للغاية وضروريا

كتب : محمود الطوخي

10:15 ص 04/12/2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن اللقاء مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يوم الثلاثاء الماضي، كان مفيدا للغاية وضروريا.

وأشار بوتين، إلى أن المقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي إلى موسكو كانت بطريقة أو بأخرى مستندة إلى التفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة ألاسكا في أغسطس الماضي.

وأوضح بوتين، أن لقاءه مع ويتكوف وكوشنر استمر وقتا طويلا لأنه كان من الضروري مناقشة كل بند من بنود المقترحات الأمريكية بشأن السلام مع أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو ستحرر دونباس ونوفوروسيا بالوسائل العسكرية أو بوسائل أخرى.

وشدد الرئيس الروسي، على أن البحث عن حل للوضع في أوكرانيا مهمة صعبة، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يقومون حاليا بدبلوماسية مكوكية ويحافظون على اتصالات مع روسيا وأوروبا وأوكرانيا.

وصرّح بوتين، بأن جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك لا ترغبان في العيش مع أوكرانيا وقد أعربتا عن ذلك في استفتاء، موضحا أن كييف رفضت سحب قواتها منهما بعد الاستفتاء واختارت الحرب.

وكان الرئيس الروسي، التقى مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو، أمس الأول الثلاثاء، لمناقشة خطة السلام المحتملة بشأن أوكرانيا، في لقاء امتد لقرابة 5 ساعات.


أوكرانيا مبعوثي ترامب فلاديمير بوتين

