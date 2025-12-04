

وكالات

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حظر تجوال مشدد على بلدة قباطية جنوب جنين، وسط حملة مداهمات واسعة طالت مئات المنازل، في وقت ارتفعت فيه حصيلة المحتجزين في إطار التحقيقات الميدانية إلى أكثر من 150 فلسطينيا، حيث أُفرِج الاحتلال لاحقا عن عدد كبير منهم عقب انتهاء عمليات الاستجواب في الميدان.

وتواصل قوات الاحتلال منذ عدة أيام تنفيذ مداهمات واسعة لأحياء مختلفة في البلدة، تخللتها مداهمة منازل وتحطيم واسع لمقتنياتها ومحتوياتها خلال عمليات التفتيش، في ظل الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة وانتشار مكثف للآليات والقوات الراجلة داخل البلدة وعلى مداخلها.

وأكد أحد المفرج عنهم، أن التحقيقات الميدانية التي يتعرض لها المحتجزون ترافقها تهديدات ووعيد وعمليات تنكيل، واصفا ما يجري بأنه عقاب جماعي يستهدف سكان البلدة، في ظل احتجاز أعداد كبيرة من الشبان لفترات متفاوتة قبل الإفراج عنهم بعد استجوابهم ميدانياً.

ويأتي تشديد حظر التجوال والإجراءات العسكرية المتواصلة في قباطية في ظل قيود مشددة على حركة المواطنين داخل أحياء البلدة، ما يفاقم من صعوبة تنقلهم ويؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية، في ظل حالة من القلق تسود بين الأهالي جراء استمرار الاقتحامات، وتخوفات من اتساع رقعة الحملة العسكرية واستمرارها لفترة أطول في البلدة ومحيطها.

وأجبر جيش الاحتلال مزارعين على اغلاق سوق الخضار المركزي ببلدة قباطية ما فاقم من خسائر القطاع الزراعي وضعف امكانيات تسويق المحاصيل الزراعية نتيجة القيود الأمنية الواسعة التي فرضها الاحتلال .

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدة مسلية جنوب جنين، عقب اقتحام واسع رافقه فرض حظر شامل للتجوال في البلد و تخلله تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، حيث شهدت البلدة خلال ساعات الاقتحام انتشارا مكثفا للآليات العسكرية والقوات الراجلة داخل الأحياء وعلى المداخل.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش دقيقة وواسعة في منازل البلدة، ترافقت مع تحطيم واسع للمقتنيات وتخريب محتويات عدد من المنازل، إلى جانب تدمير مركبات فلسطينية أثناء عمليات التفتيش والتمشيط.

كما امتد التخريب إلى مقبرة البلدة، حيث أقدمت قوات الاحتلال على نبش عدد من القبور وتخريبها خلال عمليات البحث.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه الطبية تعاملت مع 3 إصابات نجمت عن اعتداء قوات الاحتلال بالضرب خلال الاقتحام، موضحا أن من بين المصابين طفلا ومسنّا، إذ قُدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

وبيّنت الطواقم، أن طبيعة الإصابات تعكس استخدام العنف الجسدي المباشر بحق المواطنين خلال عمليات المداهمة والتفتيش.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقل 6 فلسطينيين عقب استجواب العشرات داخل الثكنات العسكرية قبل ان ينسحب جيش الاحتلال من البلدة وسط استمرار تمركز اليات عسكرية على الطريق الواصل بين مسلية وقباطية جنوب جنين

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظرا للتجوال في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، عقب إغلاق مداخله بالسواتر الترابية عبر جرافات عسكرية، ما أدى إلى عزل الحي بالكامل عن بقية مناطق المدينة وتعطيل حركة المواطنين والمركبات.

وشهدت مداخل الحي انتشارًا مكثفًا للآليات بالتزامن مع منع السكان من التنقل بحرية داخل المنطقة أو الخروج منها.

وشرعت قوات الاحتلال في تنفيذ سلسلة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في الحي، رافقها انتشار مكثف للقوات الراجلة داخل الأزقة والشوارع الداخلية، وسط تحركات مستمرة للاليات العسكرية التي جابت الأحياء السكنية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة قلقيلية عامة، وإلى محيط حي كفر سابا بشكل خاص، في إطار توسيع الطوق العسكري المفروض على المنطقة.

وتمركز قناصة من جيش الاحتلال على أسطح عدد من البنايات المطلة على مداخل الحي والشوارع الرئيسية.

وتخللت عمليات الاقتحام والمداهمة أعمال تخريب متعمدة في بعض المنازل والممتلكات، خلال عمليات التفتيش والتمشيط التي نفذتها القوات داخل الحي.

ومنعت قوات الاحتلال المصلين من الوصول إلى أحد المساجد الواقعة ضمن نطاق المنطقة التي فُرض فيها حظر التجوال، عبر إغلاق الطرق المؤدية إليه ونصب حواجز عسكرية وعرقلة حركة المواطنين في محيطه.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان خلال سلسلة مداهمات نفذها في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس، تخللتها اقتحامات لعدد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها خلال عمليات التفتيش والتمشيط الميداني.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نفذت الاقتحام في ساعات الفجر، وسط انتشار عسكري في أحياء البلدة ومحيطها قبل أن تنسحب بعد اعتقال الشبان الثلاثة ونقلهم إلى جهة غير معلومة.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية أحد المنازل وسط المدينة خلال حملة مداهمات في المنطقة، حيث أجرت تحقيقًا ميدانيًا مع سكان المنزل بعد احتجازهم داخل إحدى الغرف والتدقيق في هوياتهم، قبل أن تنسحب من المكان دون التبليغ عن اعتقالات

وفي مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية وسط المخيم وداهمت عددًا من المنازل، ونفذت عمليات تفتيش موسعة داخلها، شملت تفتيش الغرف وتخريب بعض المقتنيات، قبل أن تنسحب من المنطقة.

ويأتي هذا الاقتحام في أعقاب أسبوع من عمليات عسكرية ومداهمات متكررة شهدتها مدينة طوباس ومحيطها شمال شرق الضفة الغربية، في سياق تصعيد ميداني متواصل تشهده عدة مناطق من الضفة، وفقا للغد.